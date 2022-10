Sus hijas, sus parejas y sus grandes amigos famosos: el último adiós a Jesús Quintero

Vicky Martín Berrocal fue una de las primeras en llegar. Muy amiga del locutor, la diseñadora se despedía en silencio del presentador tras haberle rendido un sentido homenaje con unos versos de Juan Ramón Jiménez : " Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros cantando. Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco . Todas las tardes el cielo será azul y plácido. Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron y el pueblo se hará nuevo cada año . Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo . Sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido".

Isabel Gemio, no dudó en desplazarse hasta la localidad onubense con un triste pesar por no haberle llamado al enterarse de su enfermedad, aunque "lo habría dejado todo por él". Según ha confesado le debe mucho a Quintero: "Le recuerdo con mucho cariño, con mucha gratitud a la vida porque me permitiera haberlo conocido y haber aprendido de él y que me diera oportunidades". De lo más emocionada dijo: "Ha muerto el último poeta romántico de la radio, nunca entenderé por qué no trabajó hasta que él no quiso. Nunca lo entenderé".