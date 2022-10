Como la tele de siempre: llegan los anuncios a Netflix

En principio esta tarifa ofrece la misma calidad que el plan básico de la plataforma, con HD de 720 puntos, inferior a otras suscripciones más caras que incluyen el 4K. Donde sí hay una gran diferencia es en el catálogo, ya que no va a ser igual debido a las restricciones de licencias, por lo que algunas series y películas no estarán disponibles para los usuarios que se acojan a este plan, algo que dependerá de cada país. Tampoco podrán disfrutar de la opción de descarga para ver el contenido cuando no se tenga conexión a Internet.