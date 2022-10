Muere Claudio Biern, creador de 'David, el Gnomo' o 'Willy Fog', y exdirectivo del Espanyol

No fue hasta la década de los años 80 cuando la compañía comenzó a producir. Biern no dibujaba y prácticamente dirigió muy poco, pero sus gustos marcaban las series que se crearon y también mimaba el mensaje que enviaban a los espectadores. “Hay que entretener educando. En ‘D’Artacán’ no hay sangre. Vemos peleas, por supuesto; sin embargo, nadie muere. Hay acción, no violencia”, decía en declaraciones que recuerda El País.