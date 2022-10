Quien es Pepi Labrador, la nueva colaboradora de David Broncano

A sus 61 se ha convertido en una humorista imprescindible que triunfa en TikTok por hacer humor de las cosas del día a día que a todos nos pasan y callamos

Empleada de limpieza y canguro, esta cómica siempre luchó por su gran sueño. A los 47 debutó en un concurso de monólogos que ganó

Se ríe de cuando llega a los teatros a actuar y creen que es "la madre del cómico" o "la señora de la limpieza que va a poner el escenario a punto"

Luchó por un sueño y lo consiguió. Pepi Labrador llegó hace algo más de cinco años a 'Got Talent' con una idea que perseguía desde que era pequeña, ser monologuista y dedicarse a la comedia. Ha pasado algo de tiempo desde que naciera esa ilusión y no ha cejado en su empeño. A sus 57 se presentó a como era ella misma y logró hacer reír a los cuatro coach del programa, Edurne, Eva Hache, Jorge Javier Vázquez y al propio Risto, en una intervención que al principio le podría haber costado que apretasen el temido pulsador rojo. "Eres muy burra y muy bruta pero a mí esos chistes tan burros me hace mucha gracia. Ese costumbrismo tan prosaico..." como el mismo Jorge Javier le dijo o realista, sorprendió a todos con su, a priori, "ilógica actuación", como apuntó Eva Hache. Así, es ella y su humor. La de Badalona se ha atrevido a mostrar su talento allí donde fuera, con la idea de "desmontar ciertos prejuicios", como ella misma ha reconocido, y es lo que le ha hecho triunfar. 'Got Talent', 'Comedy Central' y 'La Resistencia', el programa de David Broncano. Pero, ¿quién es y cómo ha comenzado?

A los 47 comienza

El éxito no le ha llegado pronto aunque siempre ha tenido claro que ni la edad ni el hecho de ser mujer eran inconvenientes para esta profesión en la que ha tenido más peso los hombres y los jóvenes, como desde su página de representación aseguran. "Desde siempre me ha gustado contar chistes y mi familia y amigos me decían que tenía que ser cómica. Con 47 años me presenté a un concurso de monólogos y lo gané. El organizador me dijo que no podía dejarlo porque era una artista", declaró en una entrevista con Efe y en la que habló largo y tendido de cómo fue su punto de inflexión.

El humor como terapia

Un paso para adelante que se juntó, en la misma semana, con la noticia de la "enfermedad de mi marido", pero eso "me hizo decidirme a empezar a cambiar de vida". Centrada en su esposo, el humor se sirvió como terapia para hacer frente a la enfermedad hasta que falleció en 2019.

Su marido fue su gran apoyo, junto a su hijo y su nonagenaria madre ya fallecida:. "Que ahora la gente tiene la mente más abierta, pero en mi generación no todos los hombres entendían que su mujer se fuera a un bar a contar su vida sobre un escenario y volviera a las tres de la mañana", ha recordado de su marido y de lo que sucede en cada casa.

Amas de casa, al escenario

A sus 59, ha sido cuando ha empezado a poder vivir de su gran pasión y dejar su trabajo limpiando casas y cuidando niños. Desde el escenario, ve a otras Pepis y "cuando termino el monólogo siempre suelo dirigirme a las mujeres y decirles que les voy a dar un consejo". Sé que las mujeres llevamos el peso de la familia, el trabajo y los cuidados a la espalda, pero hay que luchar por los propios sueños porque a veces los sueños, si sueñas muy fuerte, se hacen realidad".

No considera que sea la única que puede hacer reír o disfrutar a los demás porque "hay muchas mujeres de mi edad que son auténticas perlas graciosísimas", pero no dan el paso. "Si lo analizas, no hay muchas cómicas casadas y con hijos de mi edad", ha apuntado. E invita y reivindica: "Más amas de casa deberían subirse al escenario".

El día a día, el mejor monólogo

Protagonista de su propio show, 'Algo Pasa con Pepi', se ríe de la vida y de sí misma. La monologuista ha reconocido que cuando llega a los teatros a actuar creen que es "la madre del cómico" o "la señora de la limpieza que va a poner el escenario a punto".