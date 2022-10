Hace solo unos días Netflix confirmaba que en las próximas semanas lanzará un nuevo plan de suscripción más barato en el que pagar algo menos significa tener publicidad en la plataforma o restricciones en determinadas producciones. Ahora llega un nuevo cambio muy significativo que va a afectar a un gran número de usuarios de la plataforma. Como se viene rumoreando desde hace tiempo, en 2023 Netflix pondrá fin a las cuentas compartidas y solo se podrá hacer con aquellas personas que residan en el mismo domicilio . De detectar que esto no es así, cobrarán a usuario un importe adicional.

Netflix quiere que una misma cuenta solo pueda usarse en una única unidad familiar por mucho que tenga la tarifa que admite el uso simultáneo de cuatro dispositivos diferentes y que hasta ahora ha permitido que una cuenta se comparta entre varias personas que, en su mayoría, no viven juntas. Cuando ponga en marcha este mecanismo, si la plataforma detecta a través de la dirección IP o los identificadores de los dispositivos que no se está en la misma casa, el usuario no podrá acceder a la cuenta. Sin embargo, Netflix dará la opción de transferir tus datos a una nueva cuenta.