The White Lotus se ha convertido en una de las series más exitosas y populares del momento . El último fenómeno de HBO no solo ha conseguido una fiel audiencia, tal y como reflejan los numerosos ‘memes’, capturas y tuits que pueblan internet, sino que ha pasado con enorme éxito por las últimas galas de dos de las grandes citas del sector : los Premios Emmy, donde logró alzarse con cinco estatuillas, entre las que se encuentran la de ‘Mejor Miniserie o película de televisión’ y las de mejor actor y actriz de reparto para una miniserie, que recayeron, respectivamente, en Murray Bartlett y Jennifer Coolidge, y los Globos de Oro, donde volvió a repetir los premios a mejor miniserie y actriz de reparto para miniserie.

Escrita y dirigida por el actor y director Mike White, The White Lotus es una miniserie antológica (cada temporada cambia tanto de localización como de protagonistas) que sigue las desventuras de los trabajadores y huéspedes de un hotel durante el transcurso de una semana. En la primera temporada, la serie se ubica en un lujoso complejo turístico de Hawaii: el Four Seasons Resort en Wailea, al suroeste de Maui. En la segunda, en cambio, la serie se traslada al Mediterráneo y aloja a sus personajes en un legendario hotel de Sicilia: el San Domenico Palace de Taormina, un complejo que también gestiona Four Seasons.