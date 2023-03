La reivindicación de Lolita a punto de cumplir 65: "Muestro lo que tengo sin vergüenza"

La actriz y cantante, que en apenas unos meses cumplirá 65 años, ha expresado en su Instagram que “hacía tiempo que no me mostraba así. Pero estoy orgullosa de mis 65 años, aunque aún me quedan dos meses”. La foto es de ella frente al espejo, enseñando sus piernas y su cuerpo de más de 60, algo que no acostumbramos a ver en las redes sociales.