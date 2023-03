Y pese a que no quiere hacer ningún tipo de Me Too, reconoce que se ha encontrado con “mucho bicho. Tiburones muchos. Pulpos la verdad que no tantos. Solo tuve un incidente con un pulpo en un despacho, que no voy a decir su nombre, que además era pulpo, no pulpa. No voy a ponerme a hacer un me too ni a denunciar nada. Pero tuve un par de incidentes en los que sentí que me estaban intentado envolver con los tentáculos y tuve que marcar límites y saber parar la situación a tiempo”.