Zanjemos esto de una vez: ¿era necesaria una precuela de 'Grease'? No, claro que no. ¿Hay algún problema con que exista? Tampoco. El asunto, es que muchos uppers no tienen nada claro que la 'actualización' de personajes, tramas y contenidos sea del todo respetuosa con sus entrañables "originales". Pues tenemos que darte una mala noticia: estas cosas no están pensadas para tí.