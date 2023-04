Pocos se habrán librado, en las últimas semanas, de pasar más de un rato con el soniquete de la serie japonesa 'Comando G' en su cabeza. Ocurre desde que la marca de telefonía Jazztel se anuncia en televisión usando esta famosa canción que entonces cantó el grupo infantil Parchís . No solo eso. Si a bote pronto, nos hubiesen preguntado qué hacíamos en 1980 , justo el año en el que empezaron a emitirse estos dibujos animados en la televisión española, nos habría resultado complicado responder. Ahora bien, si escuchamos la sintonía, la memoria se desata e inmediatamente nos viene la imagen del primer beso, el bocadillo a media tarde o alguno de los acontecimientos, como el asesinato de John Lennon .

Para su trabajo, los investigadores tomaron una muestra de 540 consumidores y se les expuso a una serie de anuncios publicitarios radiofónicos sobre una marca de agua mineral ficticia. "Se corrobora que la inserción de distintas melodías en el anuncio, adecuadas y congruentes con el mensaje y la marca, pero diferentes en estilo, generan diferentes impresiones en el consumidor y en la actitud hacia la marca, según se trate de jazz, swing o clásica". De las versiones que escucharon -dos desconocidas, más 'What a Wonderful World', de Louis Armstrong - fue esta última la que obtuvo una mayor respuesta. Comprobaron además que la primera pieza musical que se escucha se aprende y memoriza más rápidamente y también la que se considera más adecuada para el anuncio.

En el caso del pop y las canciones infantiles, con sus característicos patrones repetitivos que facilitan su memorización, el cerebro no encuentra dificultad para rescatarlas, por lo que la conexión emocional es casi inmediata, garantizando el éxito en la intención de compra y reconocimiento de la marca. Igual sucede con los hits musicales, como la icónica canción 'Start Me Up', de los Rolling Stones, escogida por Microsoft para una de sus campañas.