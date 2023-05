Los viejos están de moda: la revolución de la publicidad que dinamita estereotipos

Decir que un abuelo juzga poco y da mucho no es descubrir demasiado. Lo novedoso es permitirle dar un paso más, como hizo el anuncio 'She', de J&B, que ha merecido el Gran Premio de Club de Creativos. El spot, que salió de la agencia El Ruso de Rocky, quiso remover conciencias y emocionar con la historia de Ana, una joven de 26 años que visita a la familia en Navidad. Llega como Álvaro y, gracias a la complicidad de su abuelo, que lleva tiempo aprendiendo a maquillarse para tratar de entenderla, acaba cenando como Ana. El anuncio, de apenas tres minutos, no necesita palabras. Solo la versión musical de 'She', de Charles Aznavour. Una de cada cinco personas trans evita los encuentros familiares en su proceso de transición o evolución de género y hacía falta empezar a dinamitar estereotipos.