No hay tríos imposibles. Y lo sabes. También lo vieron claro los productores de esta serie que reúne de manera insólita a dos viejas glorias de la comedia, Steve Martin y Martin Short, con una actriz y cantante producto de la factoría Disney, notable Selena Gomez . 'Only murders in the building' reune además dos temas de radical actualidad, el fenómenos de los podcast sobre crímenes verdaderos, y el supuesto abismo generacional. Así que cuando sientas que no tienes nada en común con los más jóvenes , ni entiendes sus ropas o sus músicas o sus vidas, recuerda que siempre, siempre, puede haber puntos de encuentro . El gusto por un tipo de podcast, una afición, ser vecinos, encontrar cadáveres en tu edificio, cualquier circunstancia es susceptible de convertirse en un puente.

Sí, a todas nos decepcionó (un poquito) el revival de 'Sex and the city' pero ha llegado la hora de mirar 'And just like that' con nuevos ojos. No cualquiera sobrevive a la pérdida de una compañera como Samantha Jones / Kim Cattrall (en la serie y en la realidad) y lo hace, además, incorporando elementos de las discusiones sociales vigentes, como son la ampliación de las identidades de género o el racismo estructural. Además el tema de viudez temprana es doloroso pero necesario. Así que si llevas años peleada con esa amiga de toda la vida y estás triste y la necesitas, no pierdas la esperanza de que cualquier día te llegue un mensaje (desde París o donde sea). O mejor aún, sé tú la que envía el mensaje.