"Daddy is a state of mind", dijo Pedro Pascal en una entrevista el año pasado y la frase se hizo viral. "Ser papá es un estado mental". Memes, camisetas y merchandising por doquier daban cuenta de que, en efecto, Pedro Pascal era el 'daddy' del momento. Algo que parecen enfatizar sus roles seriales de la última temporada: el Mandalorian hace de padre de Grogu (el mal llamado Baby Yoda) y Joel hace de padre de Ellie en 'The last of us'.