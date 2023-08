La actriz, de 47 años, ha contado cómo fue el 'peor día de su vida' cuando sus productores amenazaron con despedirla por un posado para Maxim

'Sabrina, cosas de bruja' fue emitida entre 1996 y 2003 y consolido la fama de Hart como estrella 'adolescente'.

La exitosa serie de los 90 tuvo un remake en 2018: 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', con Kiernan Shipka como protagonista

Corría el año 1999, 'Sabrina, cosas de bruja' entraba en su tercera y exitosa temporada y Melissa Joan Hart, su protagonista, era una de las estrellas 'adolescentes' del momento. La actriz, de 23 años, decidió entonces aceptar la propuesta de la revista Maxim para un posado en lencería. Y, cosas de los 90, ardió Troya.

Escándalos los noventeros

Las fotos de Maxim la alejaban, ciertamente, de la imagen naif con la que las adolescentes eran representadas en las sit coms de la época. Digamos que estábamos a años luz de 'Euphoria'. Eran unas fotos sexys de una veinteañera en ropa interior. Pero las consecuencias para la actriz en ese momento fueron terribles. Así lo ha relatado la propia Joan Hart en un podcast. "En ese momento era el peor día de mi vida" ha dicho.

La actriz, que además lo estaba dejándolo con su novio de entonces, perdió un papel en la película 'Scary movie' debido a las fotos. Pero lo peor fue que vió amenazada su carrera al completo cuando recibió una llamada de su abogado: “Llamó mi abogado y me preguntó: ‘¿Hiciste una sesión de fotos por la revista Maxim?”, ha recordado la intérprete en una entrevista con el programa Pod Meets World. “Le dije que sí, y me contestó: ‘Pues, te han presentado una demanda y te van a despedir del programa, así que no hables con la prensa. No hagas nada”. Su propia madre, quien era su productora, tampoco se lo tomó muy bien. “Mi madre me preguntó: ‘¿Qué hiciste?’. Y yo solo le contestaba: ‘No sé, lo que mi publicista me dijo que hiciera en la sesión de fotos. ¡Hice una sesión de fotos para Maxim! Es Maxim, por supuesto que vas a estar en tu ropa interior”. Curiosamente, fue su padre, con el que tenía una relación poco afectuosa, el que acudió para abrazarla y consolarla en esos momentos.

¿Qué fue de ella?

Tras el éxito de Sabrina, en 2013, Melissa Joan Hart no volvió a recuperar el estrellato. Lo primero que hizo fue producir un reality sobre su propia boda. También escribió un libro: 'Melissa explains it all' (parodiando el título de la primera serie en la que actuó: 'Clarissa explains it all'). Luego, tras hacer diversos cameos como Sabrina en otras series y comedias adolescentes, participó en 'Dancing with the stars' y protagonizó una película navideña con otro veterano adolescente, esta vez de 'Salvado por la campana', Mario Lopez. Se aferró a su fe presbiterana y participó en una serie de películas religiosas y navideñas, con las que parece tener una cierta obsesión: ha dirigido hasta seis cintas de escasa repercusión con esa temática.

Joan Hart también tiene fama (o mala fama, en los tiempos que corren) de Republicana, aunque siempre se ha mostrado a favor del control de armas. Incluso, este mismo año poco después del tiroteo de Nashville (uno más en la sangrienta historia del EE UU de las armas libres), contó en sus redes como ayudó a unos niños a huir de la zona, ya que sus propios hijos van a una escuela cercana.