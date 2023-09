De Don Draper a billonario tecnológico a lo Elon Musk: Jon Hamm retrata 70 años de masculinidad tóxica

En el primer capítulo de la tercera temporada de 'The morning show', el multimillonario y titán tecnológico Paul Marks -interpretado por Jon Hamm- aparece pilotando su propio cohete espacial. Un testosterónico antojo que, ya en la realidad, solo pueden compartir otros ilustres y megalómanos miembros del 1% de la humanidad -Zuckerberg, Bezos, Musk - que también han viajado al espacio, o a las profundidades del fondo submarino, o a su propia realidad virtual.

Como algunos de ellos, Marks es un plutócrata carismático y desconcertante que quiere quiere entrar en el mundo de las telecomunicaciones y para ello planea la cadena de televisión para la que trabajan los protagonistas, Jennifer Aniston incluida. Bueno, es Elon Musk, sin decir que lo es. Y esto interesante porque Hamm saltó al estrellato global interpretando a Don Draper, un publicista hierático y calculador ( "eso que tu llamas amor lo inventamos tipos como yo para vender medias de nylon" ) que representaba completamente el machismo de los años 60. Un papel extraordinario ya que no podíamos juzgar a Don sin ubicarlo en su contexto. Y es que Draper con su sempiterno cigarrillo , su botella de whisky siempre a la mano, su suplemento de camisas nuevas en el cajón del escritorio y su gomina en el pelo, era además un seductor: brillante, fuerte, decidido, seguro de sí mismo, misterioso . Y también un manipulador, misógino y egoísta, claro. Lo que entendemos, más o menos, por masculinidad tóxica .

Al punto que el propio actor terminó soportándolo más bien poco: "De acuerdo, no es su culpa que esté dañado, pero realmente es un tipo horrible", le dijo a la revista Glamour en 2014. "A los tíos les diría, '¿realmente ese es el tipo que quieres ser? Pues cómprate un buen traje y péinate, pero no quieras imitar todas las otras partes del personaje'". Touché. Aunque probablemente lo que más le inquietaba era la atracción que que ejercía el personaje entre el público femenino: "Y me parece una locura cuando a las mujeres les gusta Don. De verdad, hay mejores tipos".