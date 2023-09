Lugares exóticos, desafíos físicos y Brian Cox como presentador: el reality en el que debes convertirte en James Bond

Disclaimer: no, no se trata de un casting para ser el nuevo James Bond. Pero el premio tampoco es que sea poca cosa: como su nombre indica, '007: road to a million' es un reality en el que el ganador -además de visitar lugares exóticos, rodearse de lujos y sortear una serie de desafíos físicos y mentales, toda la parafernalia Bond, vamos- sale de allí con un millón de libras en el bolsillo. No está mal ¿eh? Pero hay más. El presentador del concurso no es otro que el ya mítico padre de 'Succession', Brian Cox.