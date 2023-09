“Lo de Candela no lo vimos claro al principio", explicaba hace unos días Ramón Campos, productor ejecutivo de la serie a El País. De hecho, según Campos fue la propia actriz la que se empeñó en interpretar a Porto. "La llamé para otro personaje, pero ella venía con la idea de que podía ser Rosario. Me preguntó si teníamos ya a Rosario, le dije que no y se propuso para hacer una prueba. Como tiene ese carácter, tan espontánea y dicharachera, se me hacía raro, pero me pareció que podía haber algo. Le hicimos una prueba con maquillaje y peluquería y nos quedamos todos muy impresionados” explicaba el productor.