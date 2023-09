El mejor capítulo de la historia de todas las series, según lo expertos

Escrito por Moira Walley-Beckett y dirigido por Rian Johnson (que entre otras cosas sería años más tarde el director de 'The last Jedi', una de las películas más odiadas por los fans de Star Wars y probablemente una de las mejores), 'Ozymandias' se estrenó el 15 de septiembre de 2013 . ¿Por qué es considerado tan bueno? Digamos que si todas las series tuvieran un tema, y ese tema tuviera un corazón, este capítulo sería ese corazón . De hecho, ese 'volverse loco', 'irse a la mierda', 'caer en el lado oscuro' o como sea que quieras traducir 'Breaking Bad' , está representado en cada una de sus escenas.

'Ozymandias' es un capítulo que prepara el final de la serie. Y para muchos debió ser el final. Pero tal vez eso lo haga más grande, es una punto de quiebre entre todo lo anterior y un epílogo que nunca estará a la altura de este clímax. El final de la serie requería una especie de redención, misma que no cabe en esta pieza maestra de apenas 47 minutos .

El centro de este centro es, spoiler alert, la ejecución de Hank, el cuñado policía de Walter White/Heisenberg. Es una de las muchas líneas rojas que cruza el profesor de química reconvertido en traficante, pero en esta ocasión sabe que no hay retorno. Su 'ruptura' ya es total y no hay ninguna forma de volver a casa. De hecho, cuando lo hace, ya no es el mismo, ni siquiera para su propia familia, que durante toda la serie parecía tener una esperanza en él.