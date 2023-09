Para empezar, habría que decir que las series nórdicas de crímenes no triunfarían tanto si antes no hubiera triunfado la literatura nórdica de crímenes. Y la literatura nórdica de crímenes no hubiera triunfado si no lo hubieran hecho antes los crímenes nórdicos a secas. Es decir, los libros de Jo Nesbo (Noruega), Henning Mankell (Suecia) o Arnaldur Indridason (Islandia) o Stieg Larsson (Suecia), fuente directa de la que beben las series, tienen que ver con una sociedad 'del bienestar' que esconde, como ninguna, una subterránea sordidez.