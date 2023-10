La importancia de envejecer siendo uno mismo: 'Nada', la serie argentina con Robert de Niro de la que todo el mundo habla

Una miniserie con Robert de Niro en la que no se echa de menos a Robert de Niro durante cuatro capítulos tiene que ser una buena miniserie. Especialmente si solo tiene cinco. Y no es porque el señor De Niro no esté impecable (en uno de sus apreciables registros menores) sino porque el protagonista, un encantador Luis Brandoni como Manuel, un viejo -imposible usar otra palabra- gruñón y bon vivant que lidia con el hecho de ser una estrella de la crítica culinaria en horas bajas y con algunos cambios inesperados en su vida que afronta, digamos, a regañadientes.