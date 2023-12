Pedro Piqueras y Carlos Franganillo, la historia de amistad intergeneracional más allá del trabajo

Nacido en Albacete en 1955, Piqueras explicaba hace unos días en Vertele que ya sabe cómo va a ser su despedida. “A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mucho mejor de lo que llegué", afirmaba en ese portal.