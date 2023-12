¿Qué significa cuando sale un ciervo en una película?

Sam Esmail, director de la cinta, tiene una 'explicación' que en realidad no lo es tanto: "Los ciervos son criaturas pacíficas - ha dicho-. Convertir esa dulce imagen en una especie de advertencia ominosa y amenazadora me pareció muy interesante. Ése es el truco de esta película. Siempre intentamos tomar cosas que nunca consideramos una amenaza y darles la vuelta". De acuerdo, Sam, esa es la función narrativa de los ciervos en tu visión del fin del mundo, pero ¿cuál es su explicación dentro de a trama? Ahí sí que no dices nada.