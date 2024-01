Tras el éxito de 'Starsky & Hutch' los productores americanos se lanzaron a buscar variantes a la fórmula. 'CHiPs' o 'Patrulla motorizada' buscó reemplazar las calles de Nueva York por las autopistas de California , y los coches trepidantes por las motos Kawasaki . Además, la dupla de 'rubio' y 'moreno' fue llevada a un nivel más alto al introducir, por primera vez en la historia de las series americanas, a un protagonista latino: Erik Estrada . Ok, su sobre nombre 'Ponch', jugaba a la ambigüedad ya que podía sonar a 'Poncho' pero en realidad venía de Poncherello, haciendo ver que el personaje era italiano, pero eso no impidió que Estrada se convirtiera en el 'latin lover' de los 80 . Su contraparte era un actor blanco llamado Larry Wilcox.

Eran tiempos de una segunda ola feminista y al productor de series Barney Rosenzweig le tocó en suerte emparejarse con la escritora y activista del movimiento Barbara Corday. Juntos desarrollaron una de las series más interesantes de esta lista: la primera protagonizada ya no por dos mujeres policías sino por dos mujeres trabajadoras. Lo de rubia y morena no lo iba a quitar nadie, pero la introducción de temas como la conciliación laboral, la regla, la maternidad, la libertad sexual femenina o las agresiones machistas (incluida la violación de la que era víctima una de sus protas) fue, y es, impagable. La química entre Tyne Daly y Sharon Gless fue notable dentro y fuera de la pantalla. Y no, no eran lesbianas.