A casi tres meses de su estreno, el 4 de abril , la nueva serie sobre el fascinante Tom Ripley , no puede tener mejor pinta. Serán ocho capítulos rodados, por lo que se ve, en un impecablemente fotografiado blanco y negro -hablamos de una de las joyas literarias del noir, después de todo- y protagonizada por Andrew Scott : ese actor británico de físico promedio que lo mismo puede convertirse por arte de magia en un 'cura sexy' que en implacable enemigo de James Bond, y te lo crees.

Hay, sin embargo, un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans del personaje creado por Patricia Highsmith . La serie, como la película dirigida por Anthony Minghella en 1999 , se basa en el libro 'El talento de Mr. Ripley' (1955) en el que un joven Ripley se hace pasar por un estudiante de Princeton para dar comienzo a su cadena de engaños. El asunto es que Andrew Scott, a los 47 años, interpretará al mismo personaje que interpretó Matt Damon a los 29.

¿Cómo resolverá Steven Zaillian , el director de la serie, la (¿evidente?) diferencia de edad entre Scott y sus coprotagonistas Dakota Fanning (18 años menor) y Johnny Flynn (siete años menor). ¿También fingirá este Ripley ser un compañero de estudios de Dikie (Flynn) o establecerá algún otro tipo de relación con el díscoli heredero? De momento lo que no cambia es que Dickie se convertirá en el objeto de deseo del célebre sociópata y el propio Scott ha señalado que le interesa especialmente explorar la naturaleza 'queer' del personaje.

Pero Matt Damon no ha sido el actor más joven en interpretar a Ripley. Alain Delon tenía 25 años cuando se metió en su piel en 'A pleno sol' (1960) , una edad más acorde con el personaje en el primer libro, en el que también se basa. La de Delon es para muchos la mejor encarnación del retorcido impostor y lo llevó a consolidarse como 'oscuro galán' europeo.

Una nueva versión del libro se hizo en 2002 con John Malkovich en el papel protagónico. Curiosamente, Malkovich aparecerá también en la nueva serie de Netflix, aunque de momento no se sabe cuál será su personaje exactamente. Ciertamente, las cualidades refinadas y gatunas de Malkovich venían a pelo para un Ripley ya cuarentón, pero la cinta no tuvo el éxito esperado y tampoco convenció del todo a la crítica ("entretenida y ridícula", dijeron en 'The Guardian') aunque la actuación del protagonista fue unánimemente aclamada.