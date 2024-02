Señoras ricas desesperadas: cuando Truman Capote traicionó a sus amigas de la alta sociedad neoyorkina

Babe Paley, Nancy Keith, Lee Radziwill o Gloria Guinness eran las 'it girls' o 'influencers' de los 60, pero también eran editoras, artistas, o las esposas de los hombres más poderosos del momento. Más hermosas que maldita s, deslumbraban la imaginación del escritor siempre fascinado por la elegancia, el dinero y la inocencia dañada de las que el llamaba sus 'cisnes'. Por eso cuando empezó a publicar adelantos de su soñada 'Plegarias atendidas' en revistas como 'Esquire' -nunca terminaría realmente la novela- contando sus miedos, sus pasiones y hasta sus infidelidades, sus adorables criaturas rabiaron, lloraron y le dieron la espalda.

Tenían que haber estado prepararas. Después de todo, como dice el personaje de Helen Mirren en 'La sombra del poder': "los buenos periodistas no tiene amigos, tienen fuentes". Y Capote era un 'buen' periodista, es decir que era capaz de cualquier cosa con tal de sonsacar una verdad (como emborrachar a Marlon Brando) y cuando esta no le gustaba del todo, se la inventaba. En palabras de Mark Twain : "nunca dejes que la verdad se interponga entre tú y una buena historia".

"Quería a íconos actuando de íconos" ha dicho Ryan Murphy uno de los creadores de 'Feud: Capote vs. the Swans', la serie que recoge la historia del periodista y sus amigas. ¿Los íconos? Calista Flockhart, Chloë Sevigny, Diane Lane, Demi Moore y Naomi Watts. Ahí es nada. En declaraciones al New York Times, Murphy ha explicado que para é solo estas “mujeres icónicas entenderían lo que era ser 'cisnes'. Porque saben la gravedad y el estrés de supone una estrella”.