25 años de Los Soprano: los problemas con el alcohol y las drogas de James Gandolfini que casi se cargan la serie

En ese contexto, inclusos sus compañeros de reparto, algunos amigos muy cercanos, no podían más con él. Incluida Eddie Falco, que hacía de la también recordada Carmela Soprano. Según recuerda Mark Kamine, jefe de localizaciones de la serie, en su nuevo libro 'On Locations: Lessons Learned from My Life On Set with The Sopranos and in the Film Industry', hacia la quinta temporada Falco estaba completamente harta de Gandolfini y sus desplantes.