Fama, excesos y rock and roll en la nueva serie sobre Bon Jovi: "Estábamos completamente fuera de control"

Hay que tener personalidad para llamarte Bon Jovi, montar una banda y ponerle Bon Jovi y lanzar un primer disco y llamarlo 'Bon Jovi'. Pero si algo tiene John Francis Bongiovi Jr. es personalidad. El también actor, filántropo y productor tiene entre sus logros mayores incluir, a punta de pelazo, a la audiencia femenina en el universo 'metal', tradicionalmente relacionado con tíos haciendo el burro: lo que ya entonces se llamaba 'glam metal' o 'hair metal' no habría sido lo mismo sin himnos como 'You give love a bad name' 'Never say godd bye' o 'Livin' on a prayer'. No es poca cosa.