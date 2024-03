Un matrimonio con reconciliación, tres hijos y un amigo de la mili que le cambio la vida: el entorno de José Mota

José Mota regresa esta semana a los cines con el estreno de ‘Por tus muertos’ una comedia protagonizada por el humorista y presentador en la que le acompañan en el reparto Jorge Sanz, Marta Belenguer y Carles Francino para contar la historia de Metralla, un grupo de rock ficticio de finales de los años 80 y con los cameos de Fortu, de Obús, o Mago de Oz. La faceta cinematográfica y televisiva del actor es más que conocida, pero su vida personal no lo es tanto para el gran público.

Aunque Mota es celoso de su vida privada, sí que es conocido que está casado con Patricia Rivas , quien se dio a conocer hace años como azafata del ‘Un, dos, tres’ , trabajo que combinó con otras apariciones televisivas. No fue hasta el año 2000 cuando conoció a Mota, un amor a primera vista que, tras cinco años de noviazgo, decidieron consumar en 2005 casándose en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios de Colmenar Viejo.

No obstante, el presentador no dudó en volver a apostar por su relación y finalmente se dieron una segunda oportunidad en 2011. “La vida es larga, costosa, hay cuestas arriba y muchas también hacia abajo. Pero lo que cuenta es que hoy estaos bien… ¡Y nos gustaría tener más hijos! Esperamos que sea pronto”, dijo entonces el actor.

Finalmente, la pareja amplió la familia con la llegada de José en 2013 y de Valeria en 2015, pese a haber sufrido el duelo en silencio de la pérdida de un bebé en 2012 a mitad de embarazo. “Soy padre de una familia numerosa y llevo mal los horarios laborales . Ayer llegué a casa a las tres de la madrugada y he podido estar solo 15 minutos con mi hijo. Se pagan precios”, contaba José Mota en 2016 a Hola sobre cómo compaginaba la paternidad con el trabajo.

Mediáticamente también es bastante conocida su amistad con Juan Muñoz, con quien durante dos décadas formó el dúo cómico Cruz y Raya tras conocerse haciendo la mili. Aunque actualmente mantienen una buena relación, su amistad no pasó por el mejor momento cuando Muñoz explicó que Mota había “sido incapaz de darme el pésame, sabiendo que mi madre murió hace un mes. Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años”.