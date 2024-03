Stephen King recomienda: las series favoritas del maestro del terror entre las que se encuentra una española

A lo largo de los años, Stephen King ha recomendado en sus redes sociales una gran cantidad de series, escogemos algunas

Entre sus favoritas, la serie española más exitosa internacionalmente

King es el autor de algunos de los más grandes clásicos del género, como 'El resplandor', 'It' o 'Carrie'

A Stephen King le ha encantado el documental de dos partes sobre Paul Simon. Le ha parecido genial. "Lo que más me ha interesado es lo elocuente que puede ser Simon sobre su propio proceso". Como prescriptor, el maestro del terror no puede ser más entrañable. Y a lo largo de los años, el autor de 'Carrie' siempre ha tenido una recomendación para sus devotos. Algunas bastante predecibles, como 'Stranger things' o 'Dark', que fueron básicamente homenajes a su obra. Y otras no tanto, como las que te vamos a contar.

The americans

"Después de ver 'The Americans' debo decir que la mayoría de las películas están empezando a parecer anticuadas y muy pasadas de moda", decía en su momento de esta serie de 2013 que aunque no tuvo la repercusión que merecía, marcó diferencia en su momento. ¿La trama? Una pareja de super espías soviéticos infiltrada en la vida cotidiana de EE UU en la era Reagan. El consenso de la crítica señalaba en su momento que la principal virtud de la serie era que parecía una 'película clásica de espías', algo que tal vez no la hizo demasiado popular entre los 'seriéfilos' pero que conquistó el corazón del escritor.

The good fight

Si eres seguidor de la cuenta de X de Stephen King -y si no lo eres, qué esperas- sabrás que es una persona sumamente interesada en la política. Y desde la plataforma se dedica, por ejemplo, a zaherir sin compasión a personajes como Donald Trump. Más entusiasta se muestra, por tanto, con series como 'The good fight', de la que legó a decir, directamente, que era 'simplemente la mejor serie de televisión'. La serie sobre la abogada Diane Lockhart (inmensa Christine Baranski) y su equipo ha sido saludada como uno de los retratos más certeros, y no por ello menos alocados y divertidos, de la política norteamericana.

Medicina letal

Ahora quizá algunos no lo recuerden, pero en sus peores momentos Stephen King era capaz de echarse entre pecho y espalda unos 25 latas de cerveza, además de un cóctel de cocaína, Valiums y Xanax. Otra cosa fue su relación con el Vicodin, una de los medicamentos estrella de la epidemia de opiáceos que asola EE UU. Todo empezó después de que fuera atropellado ("me destrozaron") y los doctores le recetaron el potente analgésico. La historia es conocida ya: adicción y derrape hacia otras drogas. Así lo cuenta, precisamente, esta serie con la que asegura sentirse plenamente identificado.

La casa de papel