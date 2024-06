La mejor serie de la historia, según millones de personas

La mejor serie de la historia (para al menos dos millones de usuarios del portal IMDb) nunca debió haber existido. Como muchas otras ficciones basadas en (dolorosos) hechos de la vida real, el disfrute estético no deja de parecer un mero gesto de consumo ante la tormenta emocional que producen los acontecimientos. ¿Qué tan legítimo es hacer de un crimen atroz una pieza artística, un artefacto narrativo de primer nivel? ¿Para qué sirve? Son preguntas complejas que no son materia de esta breve nota, pero que está bien tener en cuenta. Se ha debatido mucho en nuestro país sobre si hacer una serie tan mediática como sobre el caso Asunta no es revictimizar a Asunta, por poner un ejemplo inmediato.