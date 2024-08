Bill Gates siempre es el tipo al que hay que preguntar si uno quiere tener éxito en la vida. No por nada forjó un imperio tecnológico que lo llevó a ser el hombre más rico del mundo. Y lo bueno es que el multimillonario filántropo responde. Siempre está presto a recomendar un libro -el último, 'Mindset: The New Psychology of Success', de la psicóloga Carol Dweck- , a impartir consejos de inversión o a lanzar pronósticos sobre el futuro.