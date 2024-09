Salvados por la campana: Slater llega a los 50 luciendo más músculos que a los 20

Aquella serie se emitió originalmente en la NBC estadounidense entre 1989 y 1992 (a España no llegaría hasta 1991), aunque el actor de origen mexicano retomó su papel en una secuela menos afortunada, 'Salvados por la campana: Años de Universidad', y en la película para televisión 'Salvados por la campana: Boda en Las Vegas'. Después López volvió a tener un repunte de cierta popularidad al unirse al elenco de 'Pacific Blue' , y se reinventó como presentador de televisión en el concurso de baile 'America's Best Dance Crew' y como jurado en el 'Factor X' estadounidense.

López no ha parado quieto en todos estos años. Más allá de sus trabajos para la gran y pequeña pantalla, que no han sido muchos pero sí constantes, ha publicado una autobiografía y tres libros sobre alimentación y estilo de vida saludable, ha protagonizado su propio reality show, ha abierto un restaurante de comida mexicana a domicilio y una línea de productos gastronómicos. Pero, sobre todo, no ha dejado de entrenar. Tanto que a sus 50 años luce un físico aún más escultural que en sus años mozos.