Matt LeBlanc preocupa a sus fans tras la muerte de Matthew Perry

Una de esos medios, la revista 'In touch' incluso a ha llegado a citar a una 'fuente anónima' que, aseguran, ha revelado que Le Blanc: "se ha aislado y está centrado en sus propios asuntos, sin mostrar un interés real en socializar". Algo por lo demás comprensible en momentos de duelo y más si se trata de un actor como Le Blanc, que a sus 57 años ha confesado en diversas entrevistas su predilección por pasar su tiempo sin hacer 'absolutamente nada'. "Es lo que más me gusta hacer en el mundo. Soy realmente bueno en eso. De hecho podría ser un profesional de no hacer nada. Es alto tan simple y no hay ninguna regla: '¿Qué vas a hacer hoy?' 'Nada'. Simple", ha dicho.