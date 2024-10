La mejor miniserie de la historia, según los espectadores

'Band of brothers' se estrenó el 9 de septiembre de 2001 , es decir apenas dos días antes de que los atentados de las Torres Gemelas cambiaran para siempre nuestra relación con los aviones e inauguraran de manera oficiosa el s. XXI . Por lo demás, al principio las críticas fueron relativamente tibias. ¿Quién necesitaba otra bocanada televisiva de patriotismo americano? Dos días después, esa percepción cambió de la manera más brutal.

Explicar el éxito de 'Band of Brothers' con la reacción 'americanista' posterior al 11S sería injusto, sin embargo. La producción de Steven Spielberg y Tom Hanks seguía la estela del éxito que habían cosechado con 'Salvar al soldado Ryan' tres años antes, pero su puesta en escena coral, su impecable realización y su enorme valor documental le dan un valor innegable .

Técnicamente, la miniserie es una 'docuficción' , ya que no solo se basa en los testimonios de personajes reales sino que estos mismos aparecen contando fragmentos de la historia que será luego brillantemente escenificada por un elenco encabezado por Damian Lewis (británico, con impecable acento americano) y por el que pasan nombres insólitos como David Schwimmer (sí, Ross) o Jimmy Fallon , además de Andrew Scott, Michael Fassbender, James McAvoy, Tom Hardy o Simon Pegg , etc.

En 1992, el historiador Stephen Ambrose publicó 'Band of Brothers', un libro basado en las vivencias de la llamada Easy Company . Muchos han señalado que en la década de los 90 los espectadores estaban h artos ya de la las grandes producciones sobre de Vietnam y eso motivo un renovado interés por la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial . Al mismo tiempo, los veteranos de esta contienda sentían que les quedaba poco tiempo para contar lo que habían vivido y empezaron a sucederse los documentales y las producciones de ficción. 'Salvar al soldado Ryan' sería una de las cimas de esta tendencia.

El instagramer Xavi Vals (@xavivalss) ha hecho un promedio entre las votaciones de dos de los portales de cine más importantes IMDB y Filmaffinity y el resultado vuelve a ser unánime. 'Band of brothers' es considerada la mejor miniserie de todos los tiempos. Le siguen en orden descendiente 'Chernobl' (2019) -la extraordinaria producción sobre el desastre nuclear- en segundo lugar; 'The Last Dance' (2020) -el celebrado documental sobre los Chicago Bulls de Michael Jordan- en tercera posición; 'Dekalog' (1988) -la producción polaca que explora versiones contemporáneas de los 10 mandamientos- en cuarto puesto; y 'Scavengers Reign' (2023) -una miniserie animada de HBO sobre unos náufragos espaciales-, en quinto posición.