Mayra Gómez Kemp falleció el pasado 13 de octubre, a los 76 años días después de haber sufrido una caída doméstica por la que tuvo que ser ingresada en el hospital. No han trascendido las causas finales de la muerte.

Con Alberto Berco no pudo llevar a cabo una de sus grandes ilusiones: ser madre . Esta cuestión dificulta el reparto de la herencia de la presentadora, en la que destacan dos pisos, en Mijas (Málaga) y en Madrid.

Aunque la persona fallecida no haya hecho testamento, el Código Civil establece el destino de la herencia. En su artículo 659 y siguientes, este código señala que los bienes pasan, en primera instancia, a los descendientes (hijos). Si no los hay, a los ascendientes (padres) y si no fuera posible, a los hermanos.