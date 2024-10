El reencuentro de Tori Spelling con sus colegas de 'Sensación de vivir', 24 años después del fin de la serie

Aunque posteriormente Brian intentó mantener una conexión entre ellos tal y como él mismo señaló, resultó imposible: "Tú estabas casada con Dean McDermott y yo estaba con Megan Fox. Llegasteis a la fiesta, no me saludaste y luego te fuiste. Yo pensé: 'Ella simplemente no quiere ser mi amiga'. Realmente me sentí así. Traté de visitarte y te llamaba. Cuando eso no fue correspondido me di por vencido. No sabía qué estaba pasando en tu vida", se sinceró.