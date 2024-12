'True Love' y la gran pregunta: ¿harías un pacto con tus amigos para ayudaros a morir si la cosa se pone fea?

2024 ha sido un año en el que hemos hablado bastante de la eutanasia, los cuidados y la ayuda al 'buen morir'. Es un tema que nos interesa. Y no solo a nosotros. "Tengo que admitir que pienso en la muerte todo el tiempo -sostenía Lindsay Duncan, una de las protagonistas de la serie, antes de su estreno-. Quiero decir, no es que despierte cada día pensando en eso, pero tengo cierta edad y a veces no puedo evitar preguntarme ¿cuánto tiempo? Es algo que surge. Pero aquí estoy, en esta importante serie de televisión a los 72 años. Eso es genial, ¿no? Trabajando a toda máquina y con actores de la misma edad. Es una posición inmejorable si eres de la que sueles pensar en cuánto tiempo te queda".