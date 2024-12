Fofito ha mantenido una charla con 20minutos, medio al que ha confesado cómo conoció el diagnóstico de su neumonía: "Todo empezó con unas toses horribles, eran continuas y muy duras, así que avisé a mis hijos cuando ya no podía más. Al llegar al hospital me dijeron que tenía los pulmones muy encharcados y que tendría que estar un tiempo recuperándome”, ha comenzado explicando el que ha reconocido que no se ha tratado de un proceso “fácil”.