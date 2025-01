Tres cosas que nos enseñó 'Luz de luna' sobre la tensión sexual no resuelta

Bondades de 'Luz de luna' antes de siquiera hablar de la 'tensión sexual no resulta': 1. Bruce Willis. 2. Cybill Sheperd. 3. Hacían cosas raras: como romper la cuarta pared de manera demencial, adaptar obras de Shakespeare, burlarse de sus propios productores, hacer capítulos musicales, hacer capítulos en blanco y negro, hacer capítulos musicales en blanco y negro, hacer capítulos musicales en blanco y negro presentados por Orson Welles, y un largo etc. Por si fuera poco, tenían el mejor tema de cabecera de la historia de la tele (no vamos a discutir esto): "Moonlighting", interpretada por Al Jarreau. Y después, claro, estaba aquello de la 'URST' ('unresolved sexual tension') entre los personajes de David Adisson y Maddie Hayes. Vaya par.