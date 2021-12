Anuncio de Campofrío: el mensaje de Karra Elejalde para los "acojonados" que te hará reír y llorar

Dirigido por Icíar Bollaín, el spot está protagonizado por Karra Elejalde y cuenta con la participación de los actores Belén Cuesta, Candela Peña, Darko Peric y Carlos Areces, el cómico Edu Soto y el youtuber El Cejas

Desde La Palma, el conmovedor testimonio real de la viticultora Victoria Torres es fuente de inspiración para sobreponerse a nuestros temores y afrontar la vida con optimismo

El anuncio es una invitación a disfrutar de lo cotidiano de la vida y a sobreponerse a los miedos que, mundanos o relevantes, se han acentuado con la pandemia

La lotería de Navidad, las luces en las calles, los mercadillos en las plazas y... el anuncio de Campofrío. Son cosas que nunca faltan a su cita anual y, de hecho, este último es uno de los más esperados para ver qué famosos han participado en él y qué nos quieren contar. En este 2021, el protagonista es Karra Elejalde, cuya figura representa el conjunto de los temores y la desconfianza que acaba aislándole en la oscuridad de su casa. Y es allí, inmerso en sus temores, donde los ciudadanos de La Palma le abren los ojos como ejemplo de valentía y superación ante la adversidad, para concluir que "Lo que más acojona es que se nos olvide que vivir es acojonante".

"Hace un par de años recibimos un sopapo social en forma de virus que nos dejó secos", comienza el spot, con la voz en off de Elejalde. Antes de encontrarse con el primer invitado del anuncio, Carlos Areces, da el primer dato: "¿Sabías que en un abrazo puede haber más gérmenes que en una alcantarilla? Así que decidí que no me toquen nunca más. Es que uno ya no sabe por dónde te puede venir el peligro" espeta el actor.

A partir de ahí, encadena toda una serie de "noticias" que ha leído o visto y que le tienen en ascuas en la vida, 'acojonado'. "Rusia, el brexit, el bitcoin, nuestro dinero está inseguro... al poco me llegó un dato que decía que ducharse todos los días no es bueno (...) Se vuelve a salir y vuelven los riesgos, ¿y si te roban un riñón? Así que ya no salgo". Y continúa: "Y lo peor, la tecnología nos escucha, es un hecho, así que he dejado de conectarme con el mundo; ¿Salir de vacaciones, pá qué, para que te okupen la casa?; enamorarte te puede romper el corazón; los amigos, te arruinan; la comida, está ahí para tentarte...".

Y llega a una conclusión final: "Así que he decidido quitarme de todo. Por eso no voy a celebrar la Navidad, no sea que de un alegrón, la palme. Vivir acojona".

El punto de inflexión, en el volcán de La Palma

Sin embargo, toda esta nube negra que acompaña a Karra durante la primera parte del anuncio se desvanece de un plumazo después de ver a Victoria Torres, viticultora de La Palma, que cuenta su experiencia sobre cómo está viviendo la erupción del volcán: "Un volcán construye al mismo tiempo que destruye. Mis viñas están en ceniza volcánica. Forma parte de lo que somos, ésta es nuestra casa. Me siento muy orgullosa de cómo nos cuidamos. Son 6.000 personas fuera de casa. Quien tiene un lugar que ofrecer, lo ha ofrecido. He sentido miedo, pero también el impulso de continuar porque quiero, porque creo que es importante y porque la vida sigue".

Con un Karra llorando de la emoción por ese testimonio, su prisma vital cambia por completo. A partir de ahí, llegan las noticias positivas: "¿Sabías que el sol mejora la salud?; socializar, te hace bien, por conectar; hablas con extraños y oye, ¡qué dejan de serlo!; así que he vuelto a compartir, he vuelto a la ducha...".