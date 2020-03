El presentador Chris Matthews pide perdón en directo y se retira: el simbólico final a una era de machismo en TV

El episodio de Warren ya venía precedido por otros controvertidos comentarios sobre el candidato Bernie Sanders, cuyo despegue de éxito Chris Matthews equiparó con la invasión de Francia por los nazis en 1940 -Sanders, además, es judío-, pero sobre todo esa última polémica con la política sirvió como punto de inflexión para nuevas denuncias públicas. Días después, la periodista Laura Bassett contó con su columna Como Warren, yo también tuve mi propio encuentro sexista con Chris Matthews en GQ su experiencia de primera mano cuando en 2016 acudió al programa para hablar de las acusaciones sexuales contra Donald Trump y el presentador la acosó con sus comentarios machistas mientras estaba en la sala de maquillaje. "¿Por qué no me he enamorado de ti todavía?", "sigue maquillándola, me enamoraré de ella", le dijo además de otros comentarios sobre su vestido y preguntas sobre sus planes por la noche al salir del programa para acabar rematando dirigiéndose a la maquilladora diciendo: "Asegúrate de limpiar esto de su cara [el maquillaje] después del programa, no la inventamos para que luego un chico en un bar la mire así".