José Luis Gil , el actor que interpreta a Enrique Pastor en 'La que se avecina', se recupera en su casa de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo que sufrió a principios del mes de noviembre y del que su familia ha informado ahora, una vez que ha salido del hospital. En el comunicado, sus allegados indican que "empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad es muy importante". Aunque la recuperación puede ser larga y tediosa, en el caso de los ictus lo más importante es saber identificarlos a tiempo para que las secuelas posteriores sean menores. ¿Qué síntomas previos te avisan de que algo no va bien?

Según la Federación Española del Ictus, estos son "una enfermedad cerebrovascular y se produce por la disminución u obstrucción del flujo sanguíneo. La sangre no llega al cerebro en la cantidad necesaria y, como consecuencia, las células nerviosas no reciben oxígeno, dejando de funcionar".