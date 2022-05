Elio Valderrama se ha mantenido siempre junto al periodista. Se conocieron en 1990 por medio de un amigo que tenían en común y al poco tiempo comenzaron su relación, aunque no fue hasta 2016 cuando contrajeron matrimonio ante notario. Hace tiempo el periodista reconoció que ambos mantenían una relación abierta, "cada uno ha hecho su vida, en la que ha habido otras relaciones, porque si no es así no aguantas ni 15 años. Nadie en el mundo aguanta 27 años siendo fiel carnalmente".