Nacho Guerreros no camina encorvado ni dando saltitos como si tuviese un equino de tobillo (una curiosa anomalía del pie). Es obvio, y más después de ver en Instagram su torso perfectamente esculpido , pero son tantos años en pantalla velando por la portería del Mirador de Montepinar en su genial papel de Coque , que esperamos que enseguida nos suelte eso de "una cosilla que se me viene a la mente". Nacho es mucho más que el entrañable y atolondrado conserje de 'La que se avecina'. Merece la pena conocer y disfrutar de todos los registros de este actor que, recién cumplidos los 51, goza de su madurez y declara vivir su mejor momento vital, a pesar del luto que vive la gran familia de LQSA después de la muerte de Verónica Forqué.

Giras, promociones, producciones audiovisuales. Sin duda, es su momento. "No puedo sentirme más agradecido por trabajar , por emprender y por la oportunidad de sentir el cariño de la gente, tanto en España como fuera, sobre todo en América Latina. La cultura es otra forma de llevar la marca España fuera y me enorgullece poderlo hacer con estas obras. A Coque le debo mucho de todo ello y también la posibilidad de otras cosas, como comprar mi casa y montar mi propia productora, Producciones Rokamboleskas ", asegura.

Todas estas reflexiones toman cuerpo en los cursos de interpretación que imparte a jóvenes aspirantes, igual que a él le enseñó el oficio la actriz y maestra de actores Matilde Fluixá (Tránsito, en LQSA). Son pequeñas confidencias que nos acercan aún más a este actor tenaz, incansable y amante de su trabajo. "He tenido que luchar mucho para llegar hasta aquí y quiero disfrutarlo, pero también valorarlo. El trabajo me da libertad, me hace feliz. Por nada del mundo me gustaría jubilarme", advierte.