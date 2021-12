En 2001, reapareció en el cine gracias a su participación en el film No es otra estúpida película americana del director Joel Gallen. Hoy tiene 69 años y se prodiga todo lo que puede. Cree en Dios, se dedica a buscar personas perdidas, hace buenas obras, ha probado suerte con un reallity en You Tube y participa en todos los programas de lucha libre y deporte que puede. Seguiremos atentos porque no para.

Incluso logró el papel principal en la exitosa obra The Water Engine en el Off Broadway. Lo cierto es que su personaje en El Equipo A le encasilló demasiado y no le dejó despegar en otros proyectos de éxito. Sí se reconoció su trabajo en la saga Star Trek, pero a partir de ahí no mucho más. Hoy hace una labor de doblaje de series de animación y videojuegos muy solicitada.