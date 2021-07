La cantante y presentadora poco se dejaba ver por las redes sociales, la última vez, el 18 de junio, fecha en la que cumplió los 78 años, para dar las gracias a todos sus seguidores por las felicitaciones. "Me han colmado de buenos deseos, vuestro cariño me conmueve, os abrazo y os deseo un verano con vuelta a la normalidad" , escribía hace solo unas semanas en su cuenta de Twitter. Por lo demás, su último mensaje en estos meses iba destinado al fallecimiento de su compañero de profesión Franco Battiato.

La Carrà nunca tuvo hijos, aunque le hubiese gustado. "Se me pasó el tiempo biológico. Fue una pena , pero la vida se dio así", comentó en su momento, y decía que tenía miles tras presentar el programa 'Amore', que se encargaba de concienciar y apadrinar a niños del tercer mundo. Lo que sí tuvo fue dos sobrinos, Federica y Matteo , a los que estaba muy unida. "Me hubiera gustado tener un hijo. Pero tengo dos sobrinos que ha sido como tenerlos" , contó a Smoda sobre los que seguramente serán sus herederos.

"Mi pensamiento, solo mío, era quererla para presentar tanto en Sanremo como en Eurovisión 2022, pero no hubo tiempo para poder vernos y hablar entre nosotros. Hoy no hay dolor profesional, sino humano. A lo largo de los años de colaboración encontré una amiga que tenía un rasgo muy raro en nuestro trabajo: supo alegrarse del éxito de los demás", relató el directivo. La cantante ya había presentado una edición de Sanremo y en 2011 se encargó de dar los puntos en Eurovisión por parte de Italia.

El pasado año estuvo presente por la cartelera española debido al estreno de 'Explota explota', una película musical con las canciones de la italiana. Entonces contaba al diario El País que, pese a que ya había pasado parte de la pandemia, salía poco de casa, solo para lo imprescindible , pues era un momento en el que la fama no era del todo buena porque le pedían fotos y había que mantener la distancia.

Por la pandemia también se pospuso el regreso de su programa de entrevistas en la RAI, "un año sabático", bromeaba a un medio italiano. "Si me tengo que sentar a dos metros de mi entrevistado y no puedo tocarlo o abrazarlo, se pierde parte de la esencia. Y hay que cumplir las normas", decía. Pero también dejaba sitio para el humor, "dicen que hay que tener sexo con distancia, ¿cómo le explicas eso a los jóvenes? ¡Qué me lo expliquen a mí!".