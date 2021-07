Señor Wences, el tío ventrílocuo de José Luis Moreno que alcanzó la fama en Estados Unidos y tiene una calle en Nueva York

Hasta hace unos días los ventrílocuos habían caído prácticamente en el olvido, pero de repente Macario y Rockefeller vuelven a estar en nuestra cabeza tras la detención del productor José Luis Moreno , una personalidad reconocida por varias generaciones de españoles debido a su amplia trayectoria profesional. Pero mucho antes que él, en su familia hubo otro ventrílocuo, Wenceslao Moreno , mejor conocido como Señor Wences que, a pesar de no ser reconocido en España, fue toda una estrella en Estados Unidos.

Nació en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, donde tiene una calle con su nombre, otra en Salamanca, pero su fama al otro lado del charco ha hecho que también en Nueva York exista la Señor Wences Way , verdaderamente llamada calle 54. Pero, ¿cómo fue su vida para alcanzar la fama en América y prácticamente no recordarlo en España? Ya en 2010, el periodista Jorge San Román le dedicó un libro, 'La extraordinaria vida del Señor Wences ', pero por ahí quedó, ahora, con su sobrino de plena actualidad, algunos, como el periodista Fernando de Luis-Orueta, han recuperado su figura.

En los años 30 se recorrió toda América, primero emigró a Sudamérica , asentándose como uno de los españoles más famosos del continente hasta el punto de lograr una mansión en Beverly Hills , ser vecino de personalidades como Rita Hayworth e incluso logró entablar una amistad con Ronald Reagan , entre otros de los grandes políticos y presidentes estadounidenses. No obstante, también tuvo relación con otras estrellas españolas que pasaban por América, como el pianista José Iturbe, aunque no todas eran buenas, con el músico Xavier Cugat parece ser que nunca se llevó del todo bien porque era demasiado catalán y una especie de imitación de Dalí.

Tras su éxito, decidió pasarse como la estrella que era por España, pero no tuvo el éxito esperado y, al presentarse de nuevo en Peñaranda de Bracamonte, al parecer llegó en un despampanante Mercury, los que no le conocían de antes seguían si hacerlo y tampoco sabían lo que era un ventrílocuo.

Su legado en Estados Unidos se ha integrado de lleno en la cultura del país siendo el diálogo "It’s all right? It’s ok!" uno de los más famosos hasta el punto de llegar a aparecer en un capítulo de 'Los Simpson', pero también se le han hecho referencias en 'Scooby-Doo', 'Los Picapiedra', e incluso como recupera de Luis-Orueta en su hilo de Twitter, Danny de Vito le cita en 'Dos estafadores y una mujer'.