Cumpleaños marchosos, reuniones bailongas o despedidas del año no serían lo mismo sin canciones míticas como Eloise o Champú de huevo de Tino Casal. El 22 de septiembre de 1991 un accidente de coche puso fin a este icono transgresor de la Movida y del pop español de los ochenta . Han pasado treinta años y en Uppers hemos querido recordar quién fue Tino Casal , aunque cualquier homenaje se queda corto.

La noche del accidente llovía. El Opel Corsa chocó contra una farola en la carretera de Castilla de Madrid. A Tino Casal, que iba de copiloto y sin cinturón de seguridad, una costilla le atravesó el corazón . Aunque fue atendido in situ por los sanitarios murió en el helicóptero que lo estaba trasladando al hospital . Tenía 41 años. De las cuatro personas que viajaban en el coche fue la única víctima mortal.

Sus amigos y compañeros de trabajo insisten en que a Tino Casal le gustaba salir y llevar un horario más nocturno, pero también se juntaba con artistas, pintaba y diseñaba sin parar. Aseguran que no era un drogadicto, como en alguna ocasión se ha publicado. En cuanto al momento del accidente, Antonio Villa-Toro afirma que no iban borrachos.

Para Tino Casal, David Bowie era su ejemplo a seguir y Londres la ciudad de sus sueños. Cuando por fin consiguió viajar a esta asombrosa urbe, tan diferente a las españolas, el cambio fue radical. Junto a su novia Pepa Ojanguren vivió en directo las propuestas estéticas y musicales londinenses principalmente las de los new romantics. Ella era diseñadora de vestuario de teatro y ópera y duraron toda la década de los setenta. Así es como a su vuelta a nuestro país creo un personaje que no dejaba indiferente a nadie y le acompañaría siempre.

Era un asturiano imparable así que inició una serie de colaboraciones con artistas como Antonio Flores , para el que hizo los coros de la canción Pongamos que hablo de Madrid. También produjo los dos primeros discos del grupo Obús y finalmente empezó a trabajar con la discográfica EMI. Fue entonces cuando llegó en 1981 su álbum Neocasal , donde se unieron el glam rock de los setenta con los new romantics. De este disco sobre todo se hizo famosa la canción Champú de huevo , que hacía honor a su amigo Fabio McNamara.

Su segundo disco, Etiqueta negra (1983) , confirmó su estilo tan distinto y su éxito. El single Embrujada además fue un bombazo en todas las discotecas y no paraba de sonar en la radio. Presentó su siguiente álbum en 1984, Hielo rojo, y el tema Pánico en el Edén se convirtió en la banda sonora de la Vuelta Ciclista a España de ese año.

Con 40 años lanzó su último disco, pero la elección del tema Histeria como primer single y la promoción no fueron tan acertadas como en los trabajos anteriores. El público y las modas estaban cambiando y la acogida no fue la esperada. No obstante, para 1992 había sido seleccionado como protagonista del musical El fantasma de la ópera e iba a grabar en Tokio un disco que se presentaría internacionalmente.