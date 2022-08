Tradicionalmente cuando hablamos de videojuegos la imagen que muchos se crean del gamer suele ser la de un adolescente varón que se pasa horas pegado a un mando y disparando a enemigos. Y no puede ser un concepto más erróneo. Hace muchos años que está claro que los videojuegos no son solo cosa de niños. Al contrario, su público cada vez más amplio, variado y, sobre todo, de cualquier edad . Los videojuegos han dejado de estar mal vistos para pasar a ser considerados una legítima actividad cultural o de ocio.

En 2021 se alcanzó la cifra récord de 18 millones de videojugadores, de los cuales el 52% son hombres y el 48% son mujeres, según el Anuario de la Industria del Videojuego en España. Y los jugadores sénior representan de manera creciente una porción cada vez mayor de esta industria. La realidad es que los videojuegos se han convertido en una parte principal del día a día de mucha gente. Que a los 50 años sigas picándote con ellos ya no es motivo de vergüenza o bochorno. Al contrario, mientras no se abuse y no se caiga en peligrosas adiciones, los videojuegos tienen varios beneficios irrebatibles que te desgranamos aquí: