Space Invaders cumple 45 años: así nació el clásico que cambió la historia de los videojuegos

"Riley, esto es lo más bonito que he visto en mi vida". En uno de los capítulos más memorables de The last of us, Ellie contempla extática un paisaje de tintineantes maquinas de videojuegos. Lo mismo que pensabas tú cuando entrabas a uno de esos sitios llenos de aparatosas consolas y felicidad. Si lo piensas, tiene sentido que la serie más popular del momento, basada en un videojuego, rinda homenaje a los precursores de las industria. Y entre ellos uno de los más importantes fue este clásico de clásicos de las "maquinitas". La conclusión es evidente: Space invaders nació contigo, pero seguramente te sobrevivirá. ¿Y a que estás en paz con eso?